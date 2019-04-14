120 Kahraman Çocuk" Anısına 120 Gül Fidanı Dikildi
Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda donarak şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına 120 gül fidanı dikildi.
Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda donarak şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına 120 gül fidanı dikildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın eşi Dilek Özfidan tarafından, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlar ile güvenlik korucularının eş ve çocukları katıldı.
Programda, komutanlık yerleşkesine, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus birliklerine karşı Hoy Cephesi'nde savaşan sınır birliğine cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına 120 gül fidanı toprakla buluşturuldu.
Kahraman çocukların hikayesinin anlatıldığı "120" filminin izletildiği etkinlik, çocuklara karavanadan yemek ikramıyla sona erdi.
Etkinlikte, çocuklara günün anısına oyuncak hediye edildi.