120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
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120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı

120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 120 küçükbaş hayvanı tır ile çalan iki kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kayseri'de 120 küçükbaş hayvanı tır ile çalan iki kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yuları Mahallesi'nde C.Y.'ye ait 120 küçükbaş hayvan çalındı. Yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik olarak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 120 küçükbaş hayvanın tıra yüklendiği ve Adana'ya götürüldüğü tespit edildi. Jandarma dedektiflerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda hırsızlık zanlıları M.A. ve B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar C.Y.'ye teslim edilirken, zanlılardan M.A. adli makamlarca serbest bırakıldı. Zanlı B.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı
120 hayvanı tır ile çalan iki kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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