120 firmaya 'fahiş fiyat' cezası

120 firmaya 'fahiş fiyat' cezası

TİCARET Bakanlığı, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' nedeniyle 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun dün toplandığı belirtildi. Toplantıda 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun, bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam olarak 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdiği, yapılan denetimler sonucunda en çok sebze meyve ile ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

SON 1 HAFTADA 1674 İŞLETME DENETLENDİÖte yandan son bir haftada 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetim yapıldığı da bildirildi. Açıklamada, "Sadece son bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürün bakanlığımızca denetlenmiştir. Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır" denildi.

Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı