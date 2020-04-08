120 bin kaçak maske ele geçirildi Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı artan koronavirüse karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı artan koronavirüse karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kapsamda yetkililerle birlikte gelen ihbarları değerlendirmeye aldı. Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki bir iş merkezinde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 120 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ Polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Eyüpsultan Zabıta ekipleriyle birlikte iş yerini denetledi. Denetimde 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA