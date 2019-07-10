120 bin Euro değerindeki deney cihazını 100 bin TL'ye ürettiler

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) öğrencilerin eğitimlerine destek için kurulan, nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modellemeyi yapabilen hidrolik laboratuvarında kullanılan 750 bin lira maliyetli deney cihazı, yurt dışından ithal etmek yerine akademisyenler ve öğrencilerin çalışmasıyla 100 bin TL'ye kuruldu.

Türkiye'de birkaç üniversitede bulunan ve yurt dışında üretilen 120 bin Euro değerindeki hidrolik kanalların bulunduğu cihaz ve laboratuvarın yazılımı, tasarımı ve üretimi, akademisyenler ve öğrencilerin çalışmasıyla yerli bir firmaya yaptırıldı. BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, deney cihazlarının yurt dışından ithal edildiğini söyleyerek çalışmalarıyla 100 bin lira maliyetle üniversitelerine laboratuvarı kazandırdıklarını söyledi. Akademisyenler ve öğrenciler olarak en az maliyetle bir hidrolik laboratuvarı kurduklarını belirten Prof. Dr. Kutoğlu, laboratuvarın nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modellemeyi yapabildiğini ve üniversiteler için çok önemli olduğunu ifade etti. Mühendislik fakültelerindeki laboratuvarın Türkiye'deki üniversiteler arasındaki sayılı laboratuvarlar arasına girdiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hidrolik kanal ile aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, piyasada öyle kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Arkadaşlarımız bunun için bir fiyat teklifi almışlardı yurt dışından. 120 bin Euro'ydu, 750 bin TL'den fazla bir ücret. Tabi pahalı bir rakam geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir tasarım duruyor. Arkadaşlarımız tarafında tasarlanmış ve yurt içinde imal edilmiş bir tasarım."

'TAMAMEN TÜRK YAPIMI'

Kurulan laboratuvar ve hidrolik kanalının birçok alanda kullanılabildiğini ve özellikle öğrenciler için önemli deneylerin gerçekleştirilmesine olanak sağladığını ifade eden projenin tasarımcısı Dr. Onur Dündar ise "Cihazımızın üzerinde bir otomasyon sistemi var. Bunun yazılımı da tamamen bize ait. Bu sistem, deney düzeyin de otomatik olarak verilerin toplanmasını sağlıyor. Belirlenen noktalara ardışık olarak gidip, o noktalardaki verileri toplayıp, bilgisayara aktarmamızı sağlıyor. Bu sistemin tamamı otomasyon ve imalatı ile birlikte Türk bir firma tarafından yapıldı. Dizaynı ise bizim tarafımızdan yapıldı."



Kaynak: DHA

- Zonguldak