120 Adet Keklik Doğaya Salındı
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120 Adet Keklik Doğaya Salındı

120 Adet Keklik Doğaya Salındı
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Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve ilimiz sınırları içerisinde salımı planlanan 800 adet çil keklikten 120 adeti Uçmakdere'de ormanlık alana salındı.

Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve ilimiz sınırları içerisinde salımı planlanan 800 adet çil keklikten 120 adeti Uçmakdere'de ormanlık alana salındı.

Keklik salımında konuşan Vali Yıldırım, "Buradaki hayvan varlığını artırmaya gayret ettiğimiz için salıyoruz. Bu keklikler, Afyon Şuhut ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz'ün kümeslerinde ve üretme çiftliklerinde üretiliyor. Türkiye'nin pek çok yerinde bunlar doğaya salınıyor. İnşallah bunların sayıları artar, doğaya alışırlar. Arkadaşlarımız yer yer gerek yemlik gerek suluklar bırakıyorlar. Bu tedbirler, hayvanların kendilerini beslemesi sağlayacaktır. İnşallah bu çabalar doğadaki hayvan varlığını artırır. Bir taraftan bozulan doğayı düzeltmiş oluruz diye düşünüyoruz. Onun için burada bugün bu faaliyeti yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun. " dedi

Keklik salımı sırasında Vali Aziz Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakam V. Fidan Bozkır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür V. Cüneyt Emrah Salt eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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