12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı, zorunlu eğitim kaç yıl olacak?

Bakan Tekin, konuyla ilgili kararın Kabine Toplantısı'nda alınabileceğini belirterek, "Zorunlu eğitim süresine ilişkin çeşitli alternatif modeller üzerinde duruyoruz. Nihai karar verilirse sistem buna göre şekillenecek." dedi. Peki, zorunlu eğitim kaç yıl olacak ve mevcut sistemde ne gibi değişiklikler planlanıyor?

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kanal 7 ekranlarında yaptığı açıklamada, toplumsal ihtiyaçlar ve teknolojinin bilgiye erişimi kolaylaştırması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtti. Tekin, bu kapsamda 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite lisans eğitimini 3 yıla indirmeye yönelik hazırlıklarının da bu çalışmaları destekler nitelikte olduğunu hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYINA SUNULACAK

Bakan Tekin, uzun süredir üzerinde çalışılan zorunlu eğitimle ilgili raporun tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını duyurdu. Konuyla ilgili farklı senaryoların hazırlandığını belirten Tekin, "Bu konuda karar verilirse çeşitli alternatif modelleri hayata geçirebiliriz. Büyük olasılıkla ilk Kabine Toplantısı'nda sunum yapılacak" dedi.

YENİ TAKVİM 2025'E GÖRE BELİRLENECEK

Zorunlu eğitim süresine ilişkin kararın bu yıl içinde alınmasının beklendiğini dile getiren Tekin, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı takvimi, alınacak kararlara göre yeniden düzenlenecek" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, 2025 yılı itibarıyla eğitim sisteminde önemli değişikliklerin gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI VE AKADEMİ SÜRECİ

Bakan Tekin, gündemindeki bir diğer konunun 2025 öğretmen atamaları olduğunu belirtti. KPSS ve mülakat sisteminin bu yıl son kez uygulandığını ifade eden Tekin, "Bu dönemi kapatıyoruz" dedi. Ayrıca, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını açıklayan Tekin, 2026 yılı başlarında Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 10 bin öğretmenin eğitim sürecinin başlatılacağını da sözlerine ekledi.