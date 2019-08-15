15.08.2019 10:30

12 yıllık çocuk hasreti makas tekniğiyle son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan ve 12 yıldır çocuk hasreti çeken Gülçin Saraç Dursun'un özlemi, makas yöntemi ile son buldu.

Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Gülçin Saraç Dursun 12 yıldır çocuk hasretiyle birçok ilde tüp bebek merkezlerine başvurdu. Dursun, yapılan birçok tedaviye rağmen gebe kalamadı. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarlife Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Gülçin Saraç Dursun'un, rahminde perde ve yapışıklıklar olduğu tespit edildi. Makas tekniği ile rahimin perdesi ve yapışıklıkları temizlenen Dursun, kendiliğinden gebe kaldı.

"12 yıldan sonra makas tekniği ile kendiliğinden gebe kaldı"

Kadın Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 12 yıldır çocuk hasreti çeken Gülçin Saraç Dursun'un, makas tekniğiyle perde açma ve rahim yıkama ameliyatı sonrası kendiliğinden gebe kaldığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta 12 yıllık çocuk özlemiyle kliniğimize başvurdu, biz hastayı değerlendirdiğimizde daha önce başka kliniklerde yumurta çatlatma, büyütme ve aşılama tedavileri verildiğini gördük. Biz ilk önce detaylı bir araştırma yapıyoruz, detaylı araştırmada hormon, sperm ve rahim filmlerine bakıyoruz. Bu hastanın rahim filmini değerlendirdiğimizde bir perde olduğunu gördük. Rahimde şimdiye kadar bu tahliller yapılmamış, sürekli yumurta büyütme ve erkek sperm faktörüne yönelik tedaviler yapılmış. Rahim perdesini gördüğümüzde rahim temizleme ve perde açma tedavisi uyguluyoruz. Bu uygulama hem yakarak oluyor hem de makasla oluyor, bizde yakmayı tavsiye etmiyoruz makasla hiçbir dokuya zarar vermeden o yapışıklıkları temizleyerek oradaki perdeyi ortadan kaldırdık ve hasta kendiliğinden gebe kaldı. 12 yıldan sonra makas tekniği ile kendiliğinden gebe kaldı. Gerçekten de çocuk sahibi olmak istiyorsanız, alta yatan sebebi bulmak lazım. Alta yatan sebebi bulmadan yapılan her tedavi bir zaman kaybıdır, zaman geçtikçe çocuk sahibi olma durumu azalıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler doğru hekim, teşhis ve tedavi yollarını takip etmeleri lazım. Hastalar bu yüzden hangi alan olursa olsun hekimlerini detaylı araştırmalarını öneriyoruz, rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bunu nasip etsin istiyoruz" dedi.

35 yaşındaki Gülçin Saraç Dursun ise, 12 yıldır evli olduğunu, rahim yıkama tedavisi gördüğünü ve 2 ay sonra gebe kaldığını belirterek, "Allah Hakan hocadan razı olsun onun sayesinde şimdi mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA