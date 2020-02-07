12 yıllık cinayetin 4 şüphelisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

07.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:48

Kocaeli'de 12 yıl önceki cinayetin faili oldukları iddiasıyla yakalanarak tutuklanan 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede cinayet zanlıların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü darp edilen ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden inşaat mühendisi Aydın Koçarslan'ın cinayet zanlıları 12 yıl sonra tutuklandı. Koçarslan'ın kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilerek hayatını kaybetmesi olayının ardından 3 ay sonra gözaltına alınan şirketin muhasebeci Bahattin Ardahan A. ise olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.



Olayın ardından 12 yıl geçmesi sonrasında cinayet dosyasını yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, Koçarslan'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) ve F.G.(39) Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların serbest bırakılmasına karar verildi. Şahıslar hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldı. Yeni deliller ışığında şüpheliler hakkında 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar soruşturma başlatıldı.



Gözaltına alınan 4 şüpheli savcının itirazıyla tutuklandı



Başlatılan soruşturma kapsamında Bahattin Ardahan A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahısların serbest bırakılmasına yönelik itirazı kabul edildi. Karar sonrasında şüpheli F.H., B.A.Y. ve K.K. hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.



Sanıklar hakkında iddianame hazırlandı



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Bahattin Ardahan A., F.H., B.A.Y. ve K.K. hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Aydın koçaslan'ın ölüm nedenine ilişkin bilgilere de yer verildi. İddianamede olay yeri tespit ve ölü muayene tutanağına göre Aydın Koçaslan'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile müterafık beyin dokusunun harabiyeti, beyin kanaması ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifadelerine yer verildi.



Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi



Hazırlanan iddianamede F.H., B.A.Y. ve K.K. isimli şüphelilerin Bahattin Ardahan A.'nın hazırladığı plan doğrultusunda keşif yaptıkları, maktulü darp etmek amacıyla olay yerine gittikleri, maktule saldırdıkları ve onu darp ettikleri ve olay yerinde F.H., B.A.Y. ve K.K.'nin geldikleri araca ait kanlı bijon anahtarının bulunması nedeni ile Bahattin Ardahan A. ile birlikte 'kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendirildiği belirtildi. İddianamede tüm sanıkların, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma, 'kişiyi hürriyetinden bırakma' suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanılacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA