12 yıldır içme suyu hasreti çeken ailenin sorunu çözüldü

Gazipaşa'da yaşayan Yiğit ailesinin 12 yıllık içme suyu problemi sona erdi.

Gazipaşa'da yaşayan Yiğit ailesinin 12 yıllık içme suyu problemi sona erdi.

Gazipaşa ilçesine bağlı Göçük Mahallesi'nin kırsal bölgesinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta ikamet eden Yiğit ailesinin, 12 yıldır yaşadığı içme suyu sıkıntısı sona erdi. ASAT Gazipaşa Şubesi'nin müracat eden Şevki Yiğit, yetkililere derdini anlatıp, yardım istedi. Konuyla ilgili gerekli incelemeyi yaparak harekete geçen ASAT ekipleri, 630 metrelik yeni bir şebeke imalatı yaparak Yiğit ailesinin evine içme suyunu bağladı. Yıllardır çektikleri çile sona eren Yiğit ailesi, musluklarından akan sağlıklı suya kavuştu.

"Çok mutluyum"

Mutluluğunu dile getiren Şevki Yiğit, " Çaresiz kalınca yardım için ASAT Gazipaşa Şubesinin kapısını çalıp, derdimi anlattım. Sağ olsunlar çok kısa bir süre içerisinde suyumuzu bağladılar " diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı