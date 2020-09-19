12 yılda yalnızlığın kulesi oldu
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12 yılda yalnızlığın kulesi oldu

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyoların test yayınları başlarken, gözler 55 milyon dolara yapılan Büyükçekmece'deki Endem TV Kulesi'ne çevrildi.

12 yılda yalnızlığın kulesi oldu
19.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:09

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyoların test yayınları başlarken, gözler 55 milyon dolara yapılan Büyükçekmece'deki Endem TV Kulesi'ne çevrildi. 12 yıldır atıl bir şekilde duran kule akıbetini bekliyor.

İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olan kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları için test yayını yapılıyor, resmi açılış için ise gün sayılıyor. Türkiye'nin ilk televizyon kulesi olan Büyükçekmece'deki Endem TV Kulesi ise 12 yıldır atıl bir şekilde akıbetini bekliyor. Havadan çekilen kulenin içerisinin tamamen boş olduğu görülüyor. Kulede bulunan seyir terası da hem Büyükçekmece'yi hem de Beylikdüzü'nü kuş bakışı görebilme olanağı sunuyor. Ancak kule faaliyete geçmediği için vatandaşların kullanımında değil.

Büyükçekmece'de bulunan televizyon kulesinin yapımına 1998 yılında başlandı ve 2008 yılında kaba inşaatı biterek kullanıma hazır hale geldi. Kulenin yapımında 8 bin metreküp beton, 900 ton demir, 650 ton çelik kullanıldı. Büyükçekmece Belediyesi ile Endem İnşaat A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilen televizyon kulesi, 55 milyon dolara mal oldu. Türkiye'nin ilk televizyon kulesi olan kule, 230 metre yüksekliği ile Avrupa'nın 4., dünyanın 17. büyük TV kulesi olma özelliğini taşıyor. Kulede 25 kişi kapasiteli 2 adet asansör bulunuyor. Bu asansörler zeminden seyir terasının bulunduğu alana 60 saniyede çıkıyor. Kulede 450 kişilik döner restoran, seyir ve resepsiyon katları bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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