12 Yılın Ardından Tüp Bebek Yöntemiyle Doğan Minik Kız, Kazada Can Verdi
Muğla'da 12 yılın ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen 3 yaşındaki minik Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Muğla'da, Güler Sevgi ve Hüseyin Sevgi çiftinin 12 yılın ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen bebekleri, trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Begüm Sevgi, Menteşe'de gözyaşları içinde toprağa verildi.
3 YAŞINDAKİ KIZ, KAZADA AĞIR YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nda Ula'nın Karaböğürtlen Mahallesi'nde, Sevgi ailesi trafik kazası geçirdi. Kazadan anne Güler Sevgi ve baba Hüseyin Sevgi sağ kurtulurken, 12 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya getirdikleri tek çocukları 3 yaşındaki Begüm Sevgi kazada ağır yaralandı.
MİNİK KIZ, HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yaşam mücadelesi veren minik Begüm, 2 haftanın sonunda hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Minik Begüm'ün cenazesi gözyaşları arasında Muğla Kurşunlu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından şehir eski mezarlığına defnedildi.
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Bahçeli'yi emeklilikte yaşa takılanlara seçim öncesi verdigi sözü bekliyoruz .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke hep kötüler ölsede,iyiler hiç ölmese..!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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RABBİM AİLESİNE BÜYÜK SABIR VERSİN KIYAMAM KUZUM SANA :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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rabbim ailesine sabırlar versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölümler çıplak gelir, geceyi indirir yavaşça gözlerine. . . Ah be Kuzucuk, bu yalan dünya da yaşanmaz zaten, yaşıyorum diyende ölüdür. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır