12 Yılın Ardından Tüp Bebek Yöntemiyle Doğan Minik Kız, Kazada Can Verdi

12 Yılın Ardından Tüp Bebek Yöntemiyle Doğan Minik Kız, Kazada Can Verdi

Muğla'da 12 yılın ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen 3 yaşındaki minik Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti.

12 Yılın Ardından Tüp Bebek Yöntemiyle Doğan Minik Kız, Kazada Can Verdi

Muğla'da, Güler Sevgi ve Hüseyin Sevgi çiftinin 12 yılın ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen bebekleri, trafik kazasında hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Begüm Sevgi, Menteşe'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

3 YAŞINDAKİ KIZ, KAZADA AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nda Ula'nın Karaböğürtlen Mahallesi'nde, Sevgi ailesi trafik kazası geçirdi. Kazadan anne Güler Sevgi ve baba Hüseyin Sevgi sağ kurtulurken, 12 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya getirdikleri tek çocukları 3 yaşındaki Begüm Sevgi kazada ağır yaralandı.

MİNİK KIZ, HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yaşam mücadelesi veren minik Begüm, 2 haftanın sonunda hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Begüm'ün cenazesi gözyaşları arasında Muğla Kurşunlu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından şehir eski mezarlığına defnedildi.

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