12 Yıl sonra boğulan işçisine ahdini gerçekleştirdi
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12 Yıl sonra boğulan işçisine ahdini gerçekleştirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 12 yıl önce işçisinin Kızılırmak'ta boğulması sonrası cenaze aracı bulamayan işveren Asaf Nadir Berk, yıllar sonra belediyeye tam donanımlı cenaze aracı hediye etti.

12 Yıl sonra boğulan işçisine ahdini gerçekleştirdi
23.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:15

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 12 yıl önce işçisinin Kızılırmak'ta boğulması sonrası cenaze aracı bulamayan işveren Asaf Nadir Berk, yıllar sonra belediyeye tam donanımlı cenaze aracı hediye etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte esnaf ziyaretine çıkan Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, Emlak İstimlak Müdürü Mustafa Orman, Su ve Kanalizasyon Müdürü Erdoğan Yiğit, ikinci çarşı ve uzun çarşı üzerinde esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu. Kızılırmak'ta 12 yıl önce işçisi boğulan ve o dönemlerde cenazenin Ankara'ya otopsiye gitmesi için cenaze aracı bulamadıklarını anlatan Asaf Nadir Berk, "12 yıl önce yanımızda çalışan işçimiz Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybetti. O dönemler, cenaze aracına otopsi için ihtiyacımız oldu. Kırşehir'de araç bulamadık. Boztepe İlçe Belediyesi'nde bulduk. Belediye başkanı da araç bozuk diye vermedi. O zamandan bu yana ahdimiz vardı. Geçen dönem belediye başkanı da sormuştu Selahattin başkana nasip oldu. Başkanımızın arkasındayız, yardımcı olacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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