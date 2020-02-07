12 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili 4 sanık, müebbetle yargılanacak

07.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:35

KOCAELİ'nde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) 2008'de öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucu cinayet, 12 yıl sonra aydınlatılırken, tutuklu 4 sanıkla ilgili iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanacak.

İzmit'te iş insanı Aydın Koçaslan, 20 Nisan 2008'de, Başiskele ilçesi Bahçecik mevkisindeki ormanlıkta dövülmüş bulundu. Hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesine alınan Koçaslan, 9 Kasım 2008'de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bahattin Ardahan Arda, gözaltına alındı. Aydın Koçarslan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın tek sanığı Arda, delil yetersizliğinden 2013 yılında beraat etti.

DOSYA 12 YIL SONRA YENİDEN AÇILDIKocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile 12 yıl sonra dosya, yeniden açıldı. Savcılıkça dosyanın yeniden açılması üzerine beraat kararına itiraz edilerek, "Bu kararın o dönemdeki delil yetersizliği nedeniyle verildiğini, olayla alakalı elde edilen yeni deliller ışığında şahıs hakkında yargılama yapılması gerektiği ve tedbir amaçlı tutuklama kararı verilmesi gerektiği" denildi.İtiraz üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan Bahattin Ardahan Arda, Behçet Ahmet Yetişken, Fatih Gürses ile Kayhan Karagülle, 9 Ocak'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.4 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDIBahattin Ardahan Arda, Behçet Ahmet Yetişken, Fatih Gürses ve Kayhan Karagülle hakkında cumhuriyet savcılığınca 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme ve nitelikli yağma' suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAKİddianamede şüpheliler hakkında; 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme ve nitelikli yağma' suçunu işlemek kastıyla hareket ettikleri, bu amaçla 'nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını da işledikleri konusunda kuvvetli şüphe bulunduğu, bu suçlarla ilgili olarak yargılama yapılmadığından şüpheli Bahattin Ardahan Arda hakkında aynı olay nedeniyle kamu davası açılması ve yargılama yapılması gerekeceği kaydedildi. Diğer şüphelilerin ise Bahattin Ardahan Arda'nın hazırladığı plan doğrultusunda keşif yaptıkları, iş insanını darbetmek amacıyla olay yerine gittikleri, saldırdıkları ve darbettikleri, olay yerinde 3 şüphelinin geldikleri araca ait kanlı bijon anahtarının bulunduğu, dolayısıyla 'kasten adam öldürme' suçuna hepsinin ortak olduğu değerlendirildi.OLAY GÜNÜNÜ ANLATTIİddianamede, Aydın Koçaslan'ın şirketlerinde muhasebecilik yapan Bahattin Ardahan Arda'nın, olay günü için anlattıklarına yer verilirken, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Diğer sanıkların kendisiyle ilgili ifadelerini kabul etmeyen Arda, iddianameye göre, şunları söyledi: "Olay günü Gölcük yolundan Bahçecik'e doğru gitmeye başladık. Kısa bir süre sonra aracın arka kısmından bağrışma sesleri duydum. Bunun üzerine ben de araçtan indiğimde Aydın Koçaslan yerde yatar vaziyetteydi. Aydın Koçaslan'ın üzerinde üç kişi çullanmıştı. Durumu da çok kötü görünmüyordu. Araçla aynı istikametimizde biraz daha ilerledikten sonra o bölgeyi bilmediğim için U dönüşü yaptım. Polise mi gidelim hastaneye mi gidelim, diye konuşmuştuk. Ben 'Hastaneye gidelim, önce tedavimizi yaptıralım, orada zaten polis vardır olayı anlatırız' dedim ve hastaneye gitmek üzere geldiğimiz yöne doğru dönüşe geçtik. Dönüş yolunda bir grup erkek şahıs yolumuzu kestiler. Aydın Koçaslan araçtan dışarı çıktı. Şahısların yine küfrederek Aydın Koçaslan'ı darbettiklerini gördüm. Ellerinde taş olduğunu düşünüyorum. Bu şahıslar bizi darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştılar. Aydın Koçaslan birilerine para vereceğini söyleyerek emaneten şirket hesabından 24 bin TL istemişti. Bu parayı kendisine teslim ettim. Aydın Koçaslan çapkınlık yapan bir insan olduğundan bu parayı ne amaçla aldığını sorgulamadım. Olay günü üzerinde olup olmadığını bilmiyorum. Ben; Fatih Gürses, Behçet Ahmet Yetişken ve Kayhan Karagülle'nin ifadelerini kabul etmiyorum. Olay tarihinde kendilerini olay yerinde hiç görmedim. Niçin hakkımda bu şekilde beyanda bulunduklarını bilmiyorum."

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Kaynak: DHA