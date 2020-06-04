12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı 12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı Niğde'de jandarmanın kurduğu özel ekiple 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı

NİĞDE - Niğde'de jandarmanın kurduğu özel ekiple 12 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

2008 yılında Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde kasten öldürme olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Özel ekip kurarak 9 ay sonra olayı aydınlattı.

Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl'ın talimatıyla cinayetin çözülmesi için Jandarmada Özel Ekip oluşturuldu. Ulukışla İlçesi Darboğaz Köyünde 10 Ekim 2008 yılında evinin önünde tabanca ile vurularak öldürülen H.Ü isimli şahsın öldürülmesi Jandarmanın kararlılığıyla aydınlatıldı. 12 yıl sonra faili meçhul dosyayı tozlu raflardan indiren Jandarma, 9 aylık gizli çalışma sonucunda cinayet dosyasını tekrar ele aldı. Bütün delilleri gözden geçirerek failleri tespit etti. Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen 9 şahıs ile ilgili 01 Haziran 2020 tarihinde Niğde, Adana ve Antalya illerinde bulunan 6 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.B ve Y.B "Ateşli Silahla Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA