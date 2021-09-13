12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı - Haberler
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12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı

JAPONYA'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda (45), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada bıçaklandı.

JAPONYA'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda (45), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada bıçaklandı. Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Japonya'dan yaklaşık 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı ise Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiaya göre dişlerini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Kameda'yı bıçaklayan kişinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.


12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı

12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktı, Elazığ'da bıçaklandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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