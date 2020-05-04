12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü
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12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü

12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü
04.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:55

12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü 350'den fazla tespihin bulunduğu koleksiyonuna değer biçemiyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Şahin Yaşlık'ın 12 yıl önce babasının hediyesiyle başlayan tespih merakı, değer biçemediği koleksiyona dönüştü.

12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü

350'den fazla tespihin bulunduğu koleksiyonuna değer biçemiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Şahin Yaşlık'ın 12 yıl önce babasının hediyesiyle başlayan tespih merakı, değer biçemediği koleksiyona dönüştü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık 12 yıldır biriktirdiği tespih koleksiyonuna değer biçemiyor. Kız kardeşinin 12 yıl önce aldığı ve babasının da kendisine hediye ettiği tespihle Yaşlık'ta uyanan merak 350'den fazla tespihin bulunduğu bir koleksiyona dönüştü. Yaşlık'ın 12 yıllık merakla oluşturduğu koleksiyon, deve kemiği, balina kusmuğu, fildişi, Oltu taşı gibi farklı maddelerden yapılan tespihlerden oluşuyor. Yaşlık'ın değer biçemediği tespihleri ise yakınları tarafından büyük ilgi görüyor. Korona virüs nedeni ile evde geçirdiği zamanı tespihlerle geçirdiğini belirten, Yaşlık, koleksiyonunu daha çok genişletmek istediğini söyledi.

"Maddi fiyatı çok yüksek tespihler gibi manevi değeri de çok yüksek olan tespihler var"

Koleksiyonunda maddi değeri yüksek olan birçok tespihin bulunduğunu belirten Yaşlık, "Yaklaşık 12 yıl önce öğretmen olan kız kardeşim babama gümüş bir tespih hediye etmişti. Babam da kullanmayınca bana hediye etti. O tespihle koleksiyona başladım. 12 yıldır da tespih topluyorum. Koleksiyonumda saydığım kadarıyla şu anda 350'den faza tespih var. Maddi fiyatı çok yüksek tespihler olduğu gibi manevi değeri de çok yüksek olan tespihler var. Benim koleksiyonumda genel başkanımın hediye ettiği tespih en değerli olanıdır. Ama maddi olarak değerli tespihlerde var. Kayadan yapılan tespihler değerli olanlar arasındadır. Elimdeki tespih orijinal kehribar taşından yapılmıştır. Maddi değeri yüksek bir tespih. Bir değerli olanı da balina kusmuğundan yapılmış olanıdır. Balinanın değişik bir metabolizması var. Bu kusmuk karaya vurduğunda parfüm sanayisinde kullanılır. Koleksiyonumdaki tespihler birbirine benzemeyen, farklı maddelerden yapılan tespihlerdir" dedi.

"Bu süreçte evde olduğumuz için her gün açıp onarımını yapabiliyorum"

Evde kaldığı sürede tespihlerinin bakım ve onarımlarını yaptığını ifade eden Şahin Yaşlık, "Koleksiyonumu yakın çevremde olanlar bilirdi. Ama pandemi sürecinde evde kalınca oğlum bir gün çekim yaptı. Arkadaşlarım başta olmak üzere birçok insanın bundan haberi oldu. Bu anlamda teşvik edici olduğumu düşünüyorum. Benim koleksiyonumdan haberi olan arkadaşlarım da koleksiyon yapmaya başladı. Normal hayatta çok fazla vakit bulamıyorduk. Senede bir ya da iki defa açıp bakıp, onarımını yapabiliyordum. Bu süreçte evde olduğumuz için her gün açıp onarımını yapabiliyorum" diye konuştu.

12 yıl önce başlayan tespih merakı koleksiyona dönüştü

Kaynak: İHA

Manşet

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