Niğde'de 2008 yılında başladığı üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasını çocuğuyla aldı
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Niğde'de 2008 yılında başladığı üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasını çocuğuyla aldı

Niğde'de 2008 yılında başladığı üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasını çocuğuyla aldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Yaşam

Niğde'de 2008'de kayıt olduğu ve 2 yıl okuyup kaydını dondurduğu üniversiteyi salgın döneminde uzaktan eğitimle tamamlayan Güray Ateş, diplomasını almaya eşi ve çocuğuyla geldi.

Niğde'de 2008'de kayıt olduğu ve 2 yıl okuyup kaydını dondurduğu üniversiteyi salgın döneminde uzaktan eğitimle tamamlayan Güray Ateş, diplomasını almaya eşi ve çocuğuyla geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programına 2008 yılında kayıt yaptıran Ateş, 2010 yılında mesleğe atılmasıyla okulundan uzaklaştı.

Kaydını donduran Ateş, salgın döneminde uzaktan eğitimle kalan derslerini vererek, diplomasını almaya hak kazandı.

Derbent yerleşkesindeki okuluna eşi Buse ve bir yaşındaki kızı Eylül ile gelen Ateş, diplomasını almanın mutluluğunu yaşadı.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölüme 2008 yılında yerleştiğini ve öğrencilik döneminde basın sektöründe çalıştığını söyledi.

Bir müddet Niğde'de yerel televizyon ve radyoda çalıştığını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ardından Nevşehir'de basın sektöründe çalışmak için şehir değiştirdim ve okuldan uzaklaştım. Aradan geçen süreçte bazı ajanslarda, yerel televizyonda çalıştım. Radyo programcılığı, spikerlik ve muhabirlik yaptım. Şu anda memleketim Eskişehir'de basın sektöründe çalışmaya devam ediyorum. Uzun yıllar diplomamı almak nasip olmadı. Pandemi döneminde online sınavlarla okulu bitirdim. Okula kayıt yaptırdığımda 19 yaşındaydım, şimdi 32 yaşındayım. Evlendim, çocuğum var. Diplomamı onlarla almaya gelmek kısmetmiş."

Niğde'de 2008 yılında başladığı üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasını çocuğuyla aldı
Niğde'de 2008 yılında başladığı üniversiteden mezun olan öğrenci, diplomasını çocuğuyla aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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