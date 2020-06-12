12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu, bıçakla yaraladı TOKAT'ta, kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Yücel Gökçe, amcasının oğlu Duran Gövce (35) tarafından bıçakla yaralandı.

TOKAT'ta, kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Yücel Gökçe, amcasının oğlu Duran Gövce (35) tarafından bıçakla yaralandı. Yücel Gökçe'nin, 12 yıl önce Duran Gövce'nin ağabeyi Bilal Gövce'yi öldürdüğü, olayın ardından da soyadını değiştirdiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında kent merkezindeki Meydan Cami önünde yaşandı. 2008 yılında çıkan tartışma sonrasında silahla amcasının oğlu Bilal Gövce'yi öldüren Yücel Gökçe, 2 ay önce tahliye oldu. Gökçe, kent merkezinde dolaşırken 12 yıl önce öldürdüğü Bilal Gövce'nin kardeşi Duran Gövce ile karşılaştı. Gövce, ağabeyini öldüren amcasının oğlu Yücel Gökçe'ye bıçakla saldırdı. 6 yerinden bıçaklanan Gökçe yaralanırken, şüpheli Duran Gövce ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Yücel Gökçe olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan aile hekimliğine giderek yardım istedi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel Gökçe, ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan Duran Gövce'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaralı Yücel Gökçe'nin daha önce Gövce olan soyadını, cinayetten sonra değiştirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA