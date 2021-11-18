12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç.'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi - MUĞLA

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

 Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title