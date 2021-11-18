12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç.'nin Esenköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi - MUĞLA

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