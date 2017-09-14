12 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firar durumda olan 47 yaşındaki Mehmet Şimşek, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Samsun'un Bafra İlçesi'nde daha önce kasten adam öldürme suçundan 5 yıl tutuklu kalan Mehmet Şimşek, şartlı tahliye olduktan sonra yol ugulaması yapan ekiplere direnerek görevli askere mukavemette bulunarak kaçtı. Hakkında yasal işlem yapılan Mehmet Şimşek, tahliye olduğu kesten adam öldürme ve görevli askere mukavemetten toplamda 12 yıl hapis cezası aldı. 3 yıldır firari olarak aranan Mehmet Şimşek, bu akşam saatlerinde ilçenin Kamberli Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Şimşek ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Samsun