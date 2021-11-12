12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de yağma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yağma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yağma suçundan aranması olan M.P. isimli şahsın Osmaniye merkezde bulunan bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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