12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:51
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

'de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verilen K.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında K.A.'nın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyona K.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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