12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü bekçilerden kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü bekçilerden kaçamadı

12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü bekçilerden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bekçi ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bekçi ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 4158 Sokak'ta meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince, durumundan şüphelenilen B.İ. (21) durdurularak kimliği istendi. Ekipler tarafından Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan B.İ'nin, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmişi hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü B.İ, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Öte yandan, B.İ'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlemin uygulandığı ve şahsın çok sayıda suçtan da kaydının bulunduğu bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü bekçilerden kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:22:27. #1.14#

title