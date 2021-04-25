12 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü bekçilerden kaçamadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bekçi ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü bekçi ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 4158 Sokak'ta meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince, durumundan şüphelenilen B.İ. (21) durdurularak kimliği istendi. Ekipler tarafından Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan B.İ'nin, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmişi hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü B.İ, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Öte yandan, B.İ'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlemin uygulandığı ve şahsın çok sayıda suçtan da kaydının bulunduğu bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı