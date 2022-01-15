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12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü H.Y., bir pasajdan çıktığı sırada yakalandı.

OSMANİYE'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü H.Y., bir pasajdan çıktığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan H.K., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti suçundan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.Y.?nin İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir pasajda olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli H.Y.?nin pasajdan çıktığını gören ekipler, yakalayarak etkisiz hale getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAKALANDI

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAKALANDI

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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OSMANİYE'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü H.Y., bir pasajdan çıktığı sırada yakalandı.

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