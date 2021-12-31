12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Haberler
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12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti suçundan aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Y.?nin bulunduğu adres tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçmaya çalışan M.Y., kısa süreli takip sonrasında portakal bahçesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı ise an be an polis kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y., Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI

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