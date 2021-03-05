12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
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12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

05.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:47
12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

ADANA'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Ramazan Y.'yi yakalamak için polis ekipleri operasyon düzenledi.

ADANA'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Ramazan Y.'yi yakalamak için polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri görünce evin damından atlayarak kaçan Ramazan Y. saklandığı ara sokakta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ramazan Y.'nin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, eve baskın düzenledi. Polisleri gören Ramazan Y. evin damından atlayarak kaçtı. Yapılan araştırmada Mutlu Mahallesi'nde girdiği ara sokağa girdiği tespit edilen Ramazan Y., kovalamaca sonucu yakalandı. Ramazan Y. önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi. 


12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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