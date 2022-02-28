12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü - Haberler

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12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ege Bölge Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Emirdağlı Kübra Kocabıçak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ege Bölge Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Emirdağlı Kübra Kocabıçak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Gerçekleştirilen şampiyonada Emirdağ 12 yaşındaki Kübra Kocabıçak 36 kilogram minikler dalında şampiyon oldu. 2 yıldırı muaythai ile ilgilenen ve ortaokul öğrencisi olan Kübra Kocabıçak'ın şampiyon olarak memleketine dönmesi sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karahisar, Şampiyon, Türkiye, Ege, Spor, Haberler

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