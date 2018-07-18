12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Eden 73'lük Sapığa Beyzbol Sopalı Meydan Dayağı!

İstanbul'da 12 yaşındaki kız çocuğunu telefonla taciz ettiği iddia edilen 73 yaşındaki A.S, çocuğun ailesi tarafından beyzbol sopalarıyla öldüresiye dövüldü.

YAŞLI ADAM, RASTGELE ÇEVİRDİĞİ NUMARAYA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATTI

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşlı bir adam, rastgele çevirdiği telefon numarasına cinsel içerikli fotoğraflar atarak ahlaksız tekliflerde bulundu. Telefonun diğer ucunda ise bir kız çocuğu vardı. Yaşadığı olaydan dolayı korku duyan küçük kız durumu babasına anlattı.

TACİZCİ ADAMA BEYZBOL SOPASI İLE SALDIRDILAR

Baba, bir süre kızının ağzından tacizci ile konuşarak buluşma ayarladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da buluşma yerine gelen tacizciye, küçük kızın ailesi tarafından sokak ortasında linç girişiminde bulunuldu. Anne, elindeki beyzbol sopası ile kızına cinsel içerikli fotoğraf gönderip taciz eden zanlıyı buluşma noktasında linç etmek istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gönderip daha sonra buluşma yerinde kız çocuğunu eliyle taciz ettiği sırada babası ve annesi tarafından linç edilmeye çalışılan A.S., İstanbul Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"O EYLÜLLER, LEYLALARIN OLAYLARINDAN HİÇ Mİ AKILLANMADINIZ"

73 yaşındaki zanlı A.S., baba tarafından sokak ortasında darp edildi. Baba, yaşlı tacizciye "O Eylüller, Leylaların olaylarından hiç mi akıllanmadınız?" diyerek elindeki beyzbol sopası ile meydan dayağı attı.