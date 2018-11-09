70'lik Dedenin 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Yazdığı Aşk Mektubu Sapıklığı Ortaya Çıkardı!
İzmit'te 70 yaşındaki sapık, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı. Mektup eline geçince çılgına dönen baba, hemen polise gitti. Adliyeye sevk edilen sapığın, olaydan birkaç gün önce, kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı ortaya çıktı.
İzmit'te, 70 yaşındaki F.K, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı. Mektup eline geçince çılgına dönen baba hemen polise gitti. Adliyeye sevk edilen F.K'nin, olaydan birkaç gün önce, kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı ortaya çıktı.
70'LİK SAPIK, KIZ ÇOCUĞUNA AŞK MEKTUBU YAZDI
Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K., B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı.
"ÇOK GÜZELSİN, SENİ SEVİYORUM"
F.K, "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştırdı. F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı.
KIZ ÇOCUĞU MEKTUBU BABASINA GÖSTERDİ
Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu.
TELEVİZYON İZLEMEYE DAVET ETMİŞ
Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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VERİN 70 SENE HAPİSTE GEBERSİN GİTSİN .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kız okadarda küçük değil. evlenecek çağa gelmiş. amcanın niyeti belkide ciddi olabilir ne var bunda 70 yaşında evlenemezmi?Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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FİLİZ DENEN MAHLUKAT KENDİNE YAPILSA ORTALIĞA ÇIKAR VİYYAK VİYYAK BAĞIRIRSIN SENİDE TACİZ EDEN BİR SAPIĞA RASTGELİRSEN BURAYA TEKRAR YORUM YAZDA OKUYALIMCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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utanmaz GEBERESİCECevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ne var bunda ya sanki cinayet işledi sanki tecavüze yeltendi sanki vatanına ihanet ettı...Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır