70'lik Dedenin 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Yazdığı Aşk Mektubu Sapıklığı Ortaya Çıkardı!

İzmit'te, 70 yaşındaki F.K, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdı. Mektup eline geçince çılgına dönen baba hemen polise gitti. Adliyeye sevk edilen F.K'nin, olaydan birkaç gün önce, kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı ortaya çıktı.

70'LİK SAPIK, KIZ ÇOCUĞUNA AŞK MEKTUBU YAZDI

Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K., B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı.

"ÇOK GÜZELSİN, SENİ SEVİYORUM"

F.K, "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştırdı. F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı.

KIZ ÇOCUĞU MEKTUBU BABASINA GÖSTERDİ

Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu.

TELEVİZYON İZLEMEYE DAVET ETMİŞ

Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.