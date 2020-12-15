12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi

12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildiSİVAS'ta T.A. (12) isimli kız çocuğunun girdiği deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kendisine kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi.