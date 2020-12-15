12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi
12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildiSİVAS'ta T.A. (12) isimli kız çocuğunun girdiği deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kendisine kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi.
12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildiSİVAS'ta T.A. (12) isimli kız çocuğunun girdiği deneme sınavında başarısız olması üzerine babasının kendisine kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi. Çocuk, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Giyim mağazası işleten T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A., evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini atlama ipi ile doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yapılan araştırmada T.A.'nın önceki gün bir deneme sınavına girdiği ancak başarısız sonuç aldığı, bunun üzerine babası T.A.'nın kendisine ders çalışmadığı için kızdığı iddia edildi. Bunun üzerine T.A.'nın anne ve babasının iş yerinde, kardeşinin de dershanede olduğu bir sırada sandalyeye çıkarak evin giriş kapısının arkasında bulunan doğalgaz borusuna kendisini atlama ipiyle astığı öğrenildi.
Olaydan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan T.A.'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. T.A. Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınlarının üzüntülü olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ