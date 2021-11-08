12 yaşındaki kayıp Tuana bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 yaşındaki kayıp Tuana bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
12 yaşındaki kayıp Tuana bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da akşam eve gelmeyen ve hakkında kayıp ilanı verilen 12 yaşındaki Tuana Ç., bulundu.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da akşam eve gelmeyen ve hakkında kayıp ilanı verilen 12 yaşındaki Tuana Ç., bulundu.

Arkadaşlarıyla paten kaymaya gittiği öğrenilen Tuana Ç., akşam geç saatlere kadar eve gelmedi. Ailesi, kızlarının başına kötü bir olay gelmesi ihtimaline karşılık kayıp ihbarında bulundu. Samsun'da sosyal medya hesaplarında da binlerce kişi tarafından kayıp ilanında bulunuldu.

Kayıp Tuana için sevindirici haber gece geç saatlerde geldi. Diş teknisyeni olan baba Tuhan Ç., kızının arkadaşlarıyla paten kaydığını, 15 yaşındaki bir çocuğun kızının eve gitmesine izin vermediğini iddia etti.

Kızlarının şu anda evde olduğunu ve sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden baba, kızlarını alıkoyan çocuk hakkında şikayetçi olup olmayacaklarını değerlendireceklerini ifade etti.

Tuana Ç.'nin bulunması için sosyal medya hesaplarında kısa sürede birçok paylaşım yapılmıştı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evli kadına 'Ben senin eşinden daha yakışıklıyım' diye mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Evli kadına "Ben senin eşinden daha yakışıklıyım" diye mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

 Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı

Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı

 İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title