12 yaşındaki Japon piyanist, hayran bıraktı
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Mersin, Japon, Kültür Sanat

12 yaşındaki Japon piyanist, hayran bıraktı

MERSİN'de sahneye çıkan 12 yaşındaki Japon piyanist Nana Miyoshi, performansı ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

09.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
12 yaşındaki Japon piyanist, hayran bıraktı

MERSİN'de sahneye çıkan 12 yaşındaki Japon piyanist Nana Miyoshi, performansı ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Japon piyanist Nana Miyoshi, Mersin Devlet Opera ve Bale (MDOB) Kültür Merkezi Sahnesi'nde konser verdi. MDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer ile yüzlerce sanatseverin katıldığı konserin orkestra şefliğini ise uluslararası birçok operada da görev alan Nezih Seçkin yaptı. MDOB Orkestra, Korosu ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu'nun birlikte yer aldığı konserde, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat dalında öğretim görevlisi olan Duygu Deniz Demirel'in Katarsis adlı senfonik şiiri de yer aldı.?Yaklaşık 2 saat süren konserde, birçok uluslararası ödüle sahip olan piyanist Nana Miyoshi, performansı ile alkışlandı.


Kaynak: DHA

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