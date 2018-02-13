12 Yaşındaki İklim'den "Yürek Isıtan" Davranış

Samsun'da yaşayan 12 yaşındaki İklim Kılıç, bebekliğinden beri uzattığı, iki yıl önce kestirdiği saçını, 13 yaşındaki lösemi hastası Melek Özdin'e bağışladı.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kılıç, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla Atakum ilçesindeki Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfını (LÖSAM) ziyaret etti.

Kılıç, 10 yıldır uzattığı ve 2 yıl önce kestirdiği saçını 13 yaşındaki lösemi hastası Melek Özdin'e peruk yapması için hediye etti.

Aldığı hediye karşısında mutlu olan Melek, İklim'e teşekkür etti.

On yıldır uzattığı saçı hediye ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren İklim Kılıç, "Saçım, Saçın Olsun Projesi'yle, on yıldır uzattığım saçlarımı Melek arkadaşımıza hediye ettim. Bu güzel projeye herkesi davet ediyorum." diye konuştu.

LÖSAM Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Sema Danışmaz, bu güzel davranışlarından dolayı öğrenciye teşekkür etti.