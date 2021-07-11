12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu
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12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu

12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, gölete giren Emine Buğlem Cankurt (12), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, gölete giren Emine Buğlem Cankurt (12), hayatını kaybetti.

Tatil için akrabalarının yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'na gelen Emine Buğlem Cankurt, bir süre sonra ortadan kayboldu. Emine Buğlem'i çevrede arayan yakınları, kıyafetlerini Kürebeli Göleti'nin kıyısında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Gölette yapılan arama sonucu Emine Buğlem'in cansız bedeni bulundu. Belinay Sayme adında ikizi bulunan Emine Buğlem'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu
12 yaşındaki Emine Buğlem, gölette boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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