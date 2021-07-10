12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu

12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te komşusunun evinden gelinin çıkarılma anını izleyen 12 yaşındaki çocuk, gelinin babasının ruhsatsız tabanca ile sıktığı kurşunlara hedef oldu.

Gaziantep'te komşusunun evinden gelinin çıkarılma anını izleyen 12 yaşındaki çocuk, gelinin babasının ruhsatsız tabanca ile sıktığı kurşunlara hedef oldu. Küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki Elif C. düğünleri olan yan komşularının evini pencereden seyrederken, merasim esnasında gelinin babası T.K. ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. T.K.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri pencereden dışarıyı seyreden Elif C.'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Elif C.'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi küçük kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren Elif C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Düğün evi yas evine dönerken gelin ile yakınları evin önünde hastaneden iyi bir haber gelmesini bekledi. Yaşanan olayın ardından gözyaşı döken gelini yakınları teskin etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Uzman çavuşun annesi, korkunç cinayet sonrası ilk kez konuştu
''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Uzman çavuşun annesi, korkunç cinayet sonrası ilk kez konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:14:09. #1.16#

title