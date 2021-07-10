12 yaşındaki Elif maganda kurşunlarının hedefi oldu

Gaziantep'te komşusunun evinden gelinin çıkarılma anını izleyen 12 yaşındaki çocuk, gelinin babasının ruhsatsız tabanca ile sıktığı kurşunlara hedef oldu.

Gaziantep'te komşusunun evinden gelinin çıkarılma anını izleyen 12 yaşındaki çocuk, gelinin babasının ruhsatsız tabanca ile sıktığı kurşunlara hedef oldu. Küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki Elif C. düğünleri olan yan komşularının evini pencereden seyrederken, merasim esnasında gelinin babası T.K. ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. T.K.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri pencereden dışarıyı seyreden Elif C.'nin kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Elif C.'ye ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi küçük kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren Elif C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Düğün evi yas evine dönerken gelin ile yakınları evin önünde hastaneden iyi bir haber gelmesini bekledi. Yaşanan olayın ardından gözyaşı döken gelini yakınları teskin etti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı