12 yaşındaki çocuklarını 19 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla üvey anne ile babaya hapis istemi

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin üvey annesi ile babası hakkında "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle...

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin üvey annesi ile babası hakkında "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001 tarihinde İçerenköy Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan ikamet içerisinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde öldürüldüğü hatırlatıldı.

O dönem hazırlanan olay yeri inceleme raporuna yer verilen iddianamede, raporda "çelik olan daire kapısında herhangi bir zorlama olmadığı, daire içinde holde bir adet kanlı testere, ekmek bıçağı ile kanlı çekiç bulunduğu, ayrıca mutfakta tezgah önünde yerde bir adet makas ve 2 adet ekmek bıçağının olduğu, duvar üzerinde yayılmış kan izlerinin tespit edildiği, ayrıca holde halının toplanmış olduğunun görüldüğü ve bir avcı bıçağının" bulunduğu aktarıldı.

-"İfadeleri çelişkili"

İddianamede, Hande Çinkitaş'ın odasında yerde yatar vaziyette bulunduğu, yatağının altında kanlı naylon poşetin olduğu, her iki elinde kan ve yapışık vaziyette saç kıllarının bulunduğu, evin duvarında da kanla yapışmış saç kıllarının tespit edildiği kaydedildi.

Baba Nezih Çinkitaş'ın savunmasında ikamete gittiğinde yanında anahtarının olmadığını, kapının yarı açık olduğunu ve eve bu şekilde girdiğini, yerde yatar vaziyette gördüğü kızının ilk başta uyuyakaldığını düşündüğünü söylediği aktarılan iddianamede, ikametin kapısında ve pencerelerinde zorlama olmaması, Hande Çinkitaş'ın kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulunmasına ilişkin fotoğraflar incelendiğinde bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı.

İddianamede, olay zamanında ikamete baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın dışında üçüncü bir kişinin girdiğine dair delil bulunamadığı, üvey anne ile babanın yıllar içinde alınan çeşitli ifadelerinde ise çelişkiler bulunduğu kaydedildi.

-19 yıl sonra ortaya çıkan DNA sayesinde cinayet çözüldü

Olay yerinde bulunan bıçakta, 2001 yılında Parmak İzi Labaratuvarı Müdürlüğü'nde yapılan incelemede babaya ait parmak izi tespit edilemediği aktarılan iddianamede, ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca bu yıl yeniden yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu bilgisi verildi.

İddianamede, tanık olarak beyanı alınan Hande Çinkitaş'ın kardeşi E.Ç'nin, babası Nezih Çinkitaş'ın "Hande'yi evet ben öldürdüm" dediğini söylediği kaydedildi.

Baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın olay anında ikametlerinde bulunduklarının sabit olduğu belirtilen iddianamede, yıllar içerisinde verdikleri beyanlarında çelişkilerin bulunması, daireye üçüncü bir şahısın geldiğine dair delil olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde üvey anne ile babanın evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri savunuldu.

İddianamede, bu kapsamda baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 2. Ağır ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz