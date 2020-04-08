12 yaşındaki çocuk kumbarasındaki 108 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Van'da 12 yaşındaki Ebrar Türel, kumbarasında biriktirdiği 108 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Van'da 12 yaşındaki Ebrar Türel, kumbarasında biriktirdiği 108 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyaya, biriktirdiği 108 lirasını bağışlamaya karar verdi.

Ailesinin de destek verdiği Türel, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Verilen adrese gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyarak Türel'i, abisinin nezaretinde ekip aracıyla en yakın banka şubesine götürdü.

Banka şubesinde açılan kumbaradan çıkan 108 lira, görevliler tarafından kampanya kapsamında açılan hesaba yatırıldı.

Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Türel, "Böyle bir kampanyanın başlatılması bizi çok mutlu etti. Ülkemize katkıda bulunmak için biriktirdiğim harçlıklarımı ihtiyacı olanlara yardım edilmesi için bağışlamaya karar verdim. Bu kampanyada benim de katkımın olmasını istedim. Lütfen evde kalın." dedi.

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Türel'i ekip arabasıyla evine bıraktı.

Kaynak: AA