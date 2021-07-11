12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı.

Olay, Alaplı Kocaman mevki deniz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla Kocaman mevkiine gelen Kerim Ö.(12) denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşlar zamanında yaptıkları müdahale ile Kerim Ö.'yü denizden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Kerim Ö. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansa alınan Kerim Ö., tedbir amaçlı Alaplı Devlet hastanesine kaldırılarak, tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı