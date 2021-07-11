12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı.

Olay, Alaplı Kocaman mevki deniz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla Kocaman mevkiine gelen Kerim Ö.(12) denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşlar zamanında yaptıkları müdahale ile Kerim Ö.'yü denizden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Kerim Ö. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansa alınan Kerim Ö., tedbir amaçlı Alaplı Devlet hastanesine kaldırılarak, tedavisine başlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
12 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 19:26:11. #1.14#

title