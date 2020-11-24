12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı

24.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:37

12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için annesiyle beraber yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan zanlı yakalandı.

12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
İSTANBUL - Avcılar E-5 yan yol kenarında taksi bulmak için annesiyle beraber yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan zanlı yakalandı.
Olay geçtiğimiz Cumartesi Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana gelmişti. Akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı aile yolda yürürken 12 yaşındaki kız çocuğu tacize uğramıştı.
Bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, kızını taciz eden sapığa tepki göstermişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntünün ardından Avcılar polisi harekete geçti. Kısa sürede zanlının kimliğini tespit eden polis ekipleri Gökmen D. isimli tacizciyi Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

İlgili Haberler

12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Kutsi Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 10:37:09. #1.15#
title