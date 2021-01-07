12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler

07.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:14
12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler

ESENLER'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

ESENLER'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.   

Esenler'de yaşayan Suriyeli ailenin 12 yaşındaki oğulları F.Y., 3 Ocak günü kaçırıldı. Polise başvuran çocuğun yakınları çocuğun kaçırıldığını kaçıran kişilerin kendilerinden 8 bin dolar fidye istediğini, fidyeyi vermedikleri taktirde de böbreklerini satmakla tehdit ettiklerini anlattı. Yine çocuğun yakını polise verdiği ifadesinde fidyecilerin çocuğun başına poşet geçirilmiş ve elleri arkadan bağlı resimlerini internette gördüklerini söyledi.   

YERİ TESPİT EDİLİP KURTARILDI Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis ekipleri çocuğun Pendik'te boş bir evde tutulduğunu belirledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri küçük çocuğu, Pendik  Çam Çeşme Mahallesi'nde  elleri arkadan bağlı halde bulunarak  kurtardı.  F.Y. adlı çocuğu kaçıran Suriye uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında şüphelilerden birinin üzerinde bulunan bıçakta ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.   


12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler
12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fikri Sağlar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Milli Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 12 yaşındaki çocuğu kaçırdılar, 8 bin dolar fidye istediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:13:57. #1.15#
title