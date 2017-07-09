12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Şüphelisine Dayak

SAMSUN'da 12 yaşındaki erkek çocuğu A.O.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 62 yaşındaki Ali C.S.M. vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanıp dövüldükten sonra jandarmaya teslim edildi.



Olay dün Samsun'un Canik İlçesi 'ne bağlı Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli 1 çocuk babası Ali C.S.M., iddiaya göre komşusunun oğlu A.O.'yu gezme bahanesiyle otomobiline bindirip ısız bir bölgeye getirdi. Şüpheli iddiaya göre otomobilden indirdiği çocuğa cinsel saldırıda bulunmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen vatandaşlar durumu görünce şüpheliyi dövüp, çağırdıkları jandarmaya teslim etti. Çocuk ise ailesine teslim edildi. Jandarmada ifade veren Ali C.S.M. suçunu kabul etti.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ali C.S.M., bugün 'alıkoyma' ve 'cinsel saldırı' suçlarından adliyeye sevk edildi.



- Samsun