12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ş. (29) tutuklandı.

12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ş. (29) tutuklandı.

Olay Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş., erkek çocuğu, ders çalıştırma bahanesi ile evine çağırdı. Burada çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen R.Ş., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. R.Ş., dün akşam çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - Samsun

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