12 yaşındaki Birgül kanseri yenerse polis olacak

30.10.2019 16:30

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ve ilik kanseri ile mücadele eden 12 yaşındaki Birgül Köse, kanseri yenip polis olmak istiyor.

İlçeye bağlı Gülabibey Mahallesi'nde derme çatma bir evde zor şartlar altında 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Seher ve Kasım çifti, en büyük kızları Birgül'ün ilik kanserine yakalanmasıyla yıkıldı. Hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Kasım Köse, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızını tedavi ettiremiyor. Ankara'ya sevki yapıldığı halde yol parası bile bulamayan baba, yetkililerden yardım bekliyor.

HAFTADA 2 GÜN OKULA DEVAM EDEBİLİYOR

Siverek Şair İbrahim Rafet Ortaokulu 10'uncu sınıfında okuyan Birgül Köse, rahatsızlığı ve ağrıları yüzünden haftada 2 gün okula devam edebiliyor. Derslerinde başarılı olan Birgül, ilik kanserini yenerek yeniden okula başlamayı hayal ediyor. Polis olmayı çok istediğini belirten Birgül, yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Birgül'ün rahatsızlığına çok üzülen okul arkadaşları da Birgül'ün iyileşmesini bekliyor. Birgül'ün sınıf arkadaşı Ayşe Nur Gümüştaş, "Birgül arkadaşımız çok hasta, hastalığı nedeniyle bazen okula gelemiyor, biz de buna çok üzülüyoruz. İyileşip okula gelmesini istiyoruz" dedi.

"BABAMIN MADDİ İMKANLARI YETERSİZ, TEDAVİ GÖREMİYORUM"

5 kardeşi ile toprak damlı, rutubetli bir evde yaşam mücadelesi veren Birgül Köse, "Babam beni Diyarbakır'a götürdü orada bana tahlil yaptılar. Doktorlar tedavinin burada olamayacağını, ancak Ankara'ya götürülmem gerektiğini söylediler ama babamın imkanı yetmediği için gidemedik. Tedavi olmak istiyorum ve okuluma devam etmek istiyorum" dedi. Birgül, gazetecilerin büyüyünce ne olmak istediği sorusuna, "Polis olmak istiyorum" cevabını verdi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Derme çatma bir evde 6 çocuğuna hamallık yaparak bakmaya çalışan baba Kasım Köse de, "Hamallık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum, iş yoktur, bir şey yapamıyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Kızım rahatsızdır hastaneye bile götüremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden, devletimden ve özelikle Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Anne Seher Köse de kızının iyileşip okula gitmesini istediğini belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA