12 yaşındaki Aslı balkondan düştüğünde evde kimse yokmuş

DİYARBAKIR'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci kat balkonundan düşerek yaşamını yitiren Aslı Demir'in (12) ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde kimsenin olmaması nedeniyle cinayet şüphesinin ortadan kalktığı, intihar veya düşme ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, balkondan düştü. Çevre binalarda oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen Aslı, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Aslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aslı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.