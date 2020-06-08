12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı.

12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
08.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:26

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı. 10 günde 120 lira harcayan Tatar, makineden 3 civciv çıkarmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçmesinin ardından İsmail Tatar, derslerini internetten takip etti. Ancak 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılan Tatar, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi. Civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi Gül Nida'yı da sevindirmek isteyen İsmail Tatar, karton kutu ve köpük kullanarak 10 günde kuluçka makinesini yaptı. Makineyi çalıştırmak için de dijital çağın vazgeçilmezi olan robotik kodlamayı kullanan küçük İsmail, makinenin sıcaklığının, neminin ne kadar olacağını, yumurtaların hangi zaman aralıklarıyla kaç derecelik açıyla döndürüleceğini yazdığı kodlarla belirledi.'CAN SIKINTISINDAN HOBİ OLARAK YAPTIM'İsmail Tatar, 120 lira harcayarak yaptığı makineyi daha sonra yumurtalarını yerleştirdi ve 3 civciv çıkarmayı başardı. Daha önce böyle bir makine yapmayı düşündüğünü ifade eden Tatar, "Evde kalmışken boş vaktimi değerlendirmek için böyle bir kuluçka makinesi yapmak aklıma geldi. Birazcık araştırma yaptım 'Nasıl viyol yapabilirim?' diye bazı yerlerden fikir edindim. Sonra aklımda bazı tasarımlar oluşturdum, en sonunda da böyle bir viyol yaptım. Bu makine aslında daha çok can sıkıntısından, hobi olarak yaptım, belirli bir amacı yok" diye konuştu.Makineye yerleştirdiği yumurtalardan 21 gün sonra civciv çıktığını belirten İsmail Tatar, "Bugüne kadar 3 tane civcivim çıktı. Makine başarılı. Bunu gördüm ve bu bana yetti" dedi.Yaptığı kuluçka makinesinde robotik kodlama kullandığını ve bu sayede makinenin yapmasını istediklerinin kodlarını yazmasının yeterli olduğunu ifade eden İsmail Tatar, şöyle konuştu: "Makineyi yaparken arduinoyu kullandım. Arduino bir çip ve içerisine yazdığınız kodlarla birçok şeyi yapabiliyor. Ben burada arduinoyu viyol yapmak için kullandım. Arduino, serum motoruna sinyal gönderiyor ve serum motoru da içerideki viyolü 45 derecelik açılarla çeviriyor. Nemi ve ısıyı ayarlayabilmek için içerisine ampul koydum. Bu ampulü kontrol eden burada bir tane termostat var ve o termostat benim istediğim sıcaklığa gelince ampulü kapatıyor, açıyor. İçerideki havanın sürekli dolaşması için de bir fan var. Bu yumurtalar karbondioksit yaydığı için sürekli oksijen almaları ve karbondioksitin dışarı çıkması gerekiyor. O fan içerideki havayı deliklere gönderiyor. Ayrıca nemi tutturabilmek için nem ölçer koydum ve o nem ölçer sayesinde nenim yüzde kaç olması gerektiğini ayarlayabiliyorum."'ÇOCUKLARI İYİ YETİŞTİRİRSEK GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLERE İMZA ATARLAR'

Küçük öğrencinin eğitim gördüğü özel kolejin müdürü Nurullah Çelebi Köker, 3 yıldır okulda robotik kodlama dersi verdiklerini belirterek, "Çocukların kafalarının bu noktaya odaklanmaları ve hatta birtakım şeyler yapması için öğretmenlerimiz bir takım çalışma yaptılar. Öğrencimiz bundan esinlenerek çok basit maddelerden, kutulardan, kartonlardan ve elektronik malzemelerden toparlayarak kuluçka makinesi yapmış ve civciv çıkartmış. Demek ki çocuklarımızı iyi yetiştirirsek gelecekte çok büyük şeylere imza atabilecekler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Çocuk
Şu an buradasınız: 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 09:30:30. #1.14#
title