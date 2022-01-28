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12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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12 yaşında iken kaçırılan baldızı için nöbete devam ediyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi soğuk havaya rağmen devam ediyor. Agit Demir de, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eyleme katılıyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 880'ncı gününde de sürüyor. 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı'nın eniştesi Agit Demir, baldızının HDP ve PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Demir, "HDP olmadan PKK olmaz, HDP kızımızı getirip devletimize teslim etmezse onun peşini sonuna kadar bırakmıyoruz. Gelsin devletine teslim olsun, herhangi bir ceza verilmez" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Yerel, Haber

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