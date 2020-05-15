12 yaşında direksiyon başına geçti…Hem yasağı deldi, hem polisten kaçtı
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12 yaşında direksiyon başına geçti…Hem yasağı deldi, hem polisten kaçtı

12 yaşında direksiyon başına geçti.

12 yaşında direksiyon başına geçti…Hem yasağı deldi, hem polisten kaçtı
15.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:24

12 yaşında direksiyon başına geçti…Hem yasağı deldi, hem polisten kaçtı

KAYSERİ - Kayseri'de 12 yaşında bir çocuk, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen babasının arabasını habersiz aldı. Peşine düşen polisten kaçan çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Obruk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 12 yaşındaki B.D., ailesi uyurken 38 JB 546 plakalı otomobili alarak evden uzaklaştı. Uyandığında otomobilin yerinde olmadığını gören aile, durumu polise haber verdi. Otomobil ile mahallede gezerken polis ekiplerini gören B.D., korkarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra, 12 yaşındaki çocuk kaldırıma çarpıp kaza yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken küçük çocuğun gergin tavırları gözden kaçmadı.

Kovalamaca sonucu yakalanan B.D., ailesi geldikten sonra polis ekipleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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