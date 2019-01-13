Adana'da polisin kovalama sonucu durdurduğu hafif ticari araçta yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında uygulama yapan polis ekiplerinin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunduğu 01 ABY 983 plakalı hafif ticari araç kaçtı.

Yaşanan kovalamanın ardından araç Sezai Karakoç Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan incelemede araçta Irak vatandaşı sürücü H.Y. (23) ile aralarında kadınların da olduğu 11 Suriyeli bulundu. Polis ekipleri sürücü dahil gruptakilerin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA