12. Uluslararası Mardin Film Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Mardin Film Ofisince düzenlenen SineMardin 12. Uluslararası Mardin Film Festivali kapsamında 20 uzun metraj ve 14 kısa film sanatseverle buluşacak.

Festivalin açılışı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde verilen kokteylin ardından, sinema salonunda Türkiye'nin 2019 Oscar adayı "Ahlat Ağacı" filminin gösterimi yapıldı.

Filmi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ile yönetmen ve oyuncuların yanı sıra vatandaşlar izledi.



Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'in tarih, kültür ve turizmin yanı sıra sanatta da ön planda olduğunu söyledi.



Mardin'in her yönüyle dikkatleri çeken bir şehir olduğunu vurgulayan Aydın, "Mardin aynı zamanda bir sanat şehri. Çok güzel sanat etkinlikleri yapılıyor. Bu da 12 yıldır devam eden bir etkinliğimiz. SineMardin, sinemaseverleri burada buluşturan güzel bir etkinlik." dedi.



Festival Başkanı Zihni Tümer de festivalin 12'ncisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Film seçkilerini tamamen izleyici beğenisi ve senaryosu üzerinden yaptıklarını aktaran Tümer, şöyle konuştu:

"Toplam 20 uzun metraj ve 14 kısa film seçkimiz var. Biz senaryolarını inceleyerek seçtik. Bu zenginlikleri Mardinli izleyicilerle buluşturmak istedik. Aynı zamanda Mardin'in bir film platosu ve bir film şehri olarak tanınmasını istedik. Biz de buna destek oluyoruz. Gösterimler ücretsiz ve 9 Kasım'a kadar devam edecek. Söyleşilerimiz ve film atölyelerimiz olacak. Genç sinemacı ve hikaye anlatıcılarına film yolculuğu nasıl başlar, nasıl yönetilir gibi konularda bilgiler vereceğiz."

"Ahlat Ağacı" filminin yapımcısı Zeynep Atakan ise gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Film çekimi 17 yıl önce Mardin'e geldiğini ve çok güzel duygularla buradan ayrıldığını dile getiren Atakan, "O zaman bir sinema salonu bile yoktu burada. 17 yıl sonra çok farklı bir şehir buldum. Bu şehirde, bu salonlarda, bu kadar seyirciyi görmek beni çok mutlu etti. Yapımcılığını yaptığım bir filmi izliyor olmaları benim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.